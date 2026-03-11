Матч Лех – Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 12 березня на Міському стадіоні у Познані.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Матч Лех – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з польською командою у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Лех – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Лех – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує поєдинок Лех – Шахтар, стане відомо згодом.

На грі працюватиме норвезька бригада арбітрів на чолі з 34-річним Рохітом Саггі. Йому асистуватимуть Андерс Олав Дейл та Йорген Роннінг Вальстадсве. Резервним арбітром призначено Даніеля Хіграффа.

За систему VAR відповідатиме Крістофер Хагенес, якому допомагатиме Маріус Ліен.

Лех посів 11-те місце на стадії основного етапу ліги та пробивався до 1/8 фіналу через стикові матчі, де йому протистояв фінський КуПС. Шахтар фінішував на шостій сходинці у турнірній таблиці та напряму вийшов до 1/8 фіналу.

