Головний тренер польського Леха Нільс Фредеріксен прокоментував поразку від Шахтаря у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій та висловився про рівень української команди.

Його слова наводить пресслужба польського клубу.

Тренер Леха про гру Шахтаря

Данський фахівець відзначив рівень української команди, назвавши головною проблемою польської команди погану роботу з м’ячем.

– Я думаю, що всі ми бачили, що у наших суперників високий рівень майстерності. Вони були фізично сильними, швидкими і добре володіли м’ячем. Наш суперник був на значно вищому рівні, ніж команди, з якими ми зазвичай змагаємося в Екстракласі. Ми повинні задати собі питання, чого ми можемо вимагати від своєї гри, щоб вона виглядала краще, – сказав він.

Фредеріксен додав, що його команді не вистачало належної якості в роботі з м’ячем, що призводило до втрат та дозволило розганяти атаки гірникам.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Шахтар обіграв Лех з рахунком 3:1. За гірників відзначилися Марлос Гомес, Невертон та Ізакі Сілва.

Матч-відповідь команд відбудеться 19 березня у Кракові й буде номінально домашнім для Шахтаря. У разі проходу Леха у наступному турі Шахтар зіграє проти переможця матчу АЗ Алкмар – Спарта Прага.

