Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У єврокубках залишився лише один представник України – донецький Шахтар, який напряму вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій, уникнувши стиків.

Після стикових матчів у лютому, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 25-му місці.

Скільки балів заробили українські клуби

Україна не зазнала змін позиції та залишилася на 25-й сходинці, попри переконливу перемогу Шахтаря над польським Лехом з рахунком 3:1.

У сезоні-2025/26 українські клуби принесли у скарбничку 7.312 балів. Це вже найкращий результат за останні п’ять сезонів. Приміром, за весь сезон-2022/23 Україна здобула 5.700 бала.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 24.912 балів у таблиці.

Відставання від Румунії, яка йде 24-ю та більше не має представників у єврокубках, становить тепер 0.338 балів. Відставання найближчої переслідувачки Словенії тепер зросло до 0.944 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 113.686 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 98.874 бала (4/7);

3. Іспанія – 93.359 бала (6/8);

4. Німеччина – 89.259 бала (5/7);

5. Франція – 80.855 бала (4/7);

6. Португалія – 69.666 бала (3/5);

7. Нідерланди – 67.345 (1/6);

8. Бельгія – 62.250 бала (1/5);

9. Туреччина – 51.475 бала (2/5);

10. Чехія – 48.525 бала (2/5);

… 24. Румунія – 25.250 бала (0/4);

25. Україна – 24.912 бала (1/4);

26. Словенія – 23.968 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу змін після перших матчів 1/8 фіналу не відбулося.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 17–18 березня 2026 року.

У Лізі Європи та Лізі конференцій матчі-відповіді заплановані на 19 березня 2026 року.

