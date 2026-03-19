Шахтар у четвер, 19 березня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти польського Леха. Гра відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Шахтар – Лех: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Шахтар – Лех є підопічні Арди Турана.

На перемогу української команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.24. Успіх польського клубу оцінюють в 3.16. Нічийний результат матчу Шахтар – Лех в основний час – 3.74.

Згідно з прогнозом букмекерів, за підсумком двох зустрічей найбільше шансів пройти до наступного раунду має Шахтар – 1.08. Тоді як прохід Леха оцінюють у 8.92.

Нагадаємо, у першому матчі минулого тижня Шахтар обіграв Лех з рахунком 3:1. За гірників у матчі відзначилися Марлос Гомес, Невертон та Ізакі Сілва.

До цієї гри команди раніше грали лише у спарингах під час тренувальних зборів. Востаннє це сталося у січні 2024 року, коли гірники здолали своїх опонентів з рахунком 3:1.

Загалом було чотири спаринги з 2019 року – тричі перемогу здобував Шахтар, а ще одна гра завершилася нічиєю.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/4 фіналу зіграє з тріумфатором у парі АЗ Алкмар – Спарта Прага.

