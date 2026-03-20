Таблиця коефіцієнтів УЄФА: позиція України після виходу Шахтаря в 1/4 ЛК
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками мачів-відповідей 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
У єврокубках залишився лише один представник України – донецький Шахтар.
Після матчів 1/8 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 25-му місці.
Скільки балів заробили українські клуби
Україна не зазнала змін позиції та залишилася на 25-й сходинці. Попри поразку у другому матчі від Леха, Шахтар набрав 0,125 бала за вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій.
У сезоні-2025/26 українські клуби принесли у скарбничку 7.437 балів. Це вже найкращий результат за останні п’ять сезонів. Приміром, за весь сезон-2022/23 Україна здобула 5.700 бала.
Загалом Україна має у своєму активі зараз 25.037 балів у таблиці.
Відставання від Румунії, яка йде 24-ю та більше не має представників у єврокубках, становить тепер 0.213 балів.
Відставання найближчої переслідувачки Словенії, яка більше немає представників у єврокубках, складає 0.569 балів.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 115.630 бала (5/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 99.660 бала (2/7);
- 3. Іспанія – 95.234 бала (6/8);
- 4. Німеччина – 90.545 бала (3/7);
- 5. Франція – 81.569 бала (2/7);
- 6. Португалія – 71.566 бала (3/5);
- 7. Нідерланди – 67.762 (1/6);
- 8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);
- 9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);
- 10. Чехія – 48.525 бала (0/5);
- … 24. Румунія – 25.250 бала (0/4);
- 25. Україна – 25.037 бала (1/4);
- 26. Словенія – 24.468 бала (0/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу змін після матчів-відповідей 1/8 фіналу не відбулося.
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 7-8 квітня 2026 року.
У Лізі Європи та Лізі конференцій перші матчі заплановані на 9 квітня 2026 року.