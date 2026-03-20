Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками мачів-відповідей 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У єврокубках залишився лише один представник України – донецький Шахтар.

Після матчів 1/8 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 25-му місці.

Скільки балів заробили українські клуби

Україна не зазнала змін позиції та залишилася на 25-й сходинці. Попри поразку у другому матчі від Леха, Шахтар набрав 0,125 бала за вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій.

У сезоні-2025/26 українські клуби принесли у скарбничку 7.437 балів. Це вже найкращий результат за останні п’ять сезонів. Приміром, за весь сезон-2022/23 Україна здобула 5.700 бала.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 25.037 балів у таблиці.

Відставання від Румунії, яка йде 24-ю та більше не має представників у єврокубках, становить тепер 0.213 балів.

Відставання найближчої переслідувачки Словенії, яка більше немає представників у єврокубках, складає 0.569 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 115.630 бала (5/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 99.660 бала (2/7);

3. Іспанія – 95.234 бала (6/8);

4. Німеччина – 90.545 бала (3/7);

5. Франція – 81.569 бала (2/7);

6. Португалія – 71.566 бала (3/5);

7. Нідерланди – 67.762 (1/6);

8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);

9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);

10. Чехія – 48.525 бала (0/5);

… 24. Румунія – 25.250 бала (0/4);

25. Україна – 25.037 бала (1/4);

26. Словенія – 24.468 бала (0/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу змін після матчів-відповідей 1/8 фіналу не відбулося.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 7-8 квітня 2026 року.

У Лізі Європи та Лізі конференцій перші матчі заплановані на 9 квітня 2026 року.

