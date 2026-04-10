Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів 1/4 фіналу у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У єврокубках залишився лише один представник України – донецький Шахтар.

Після перших матчів 1/4 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 24-те місце.

Скільки балів заробили українські клуби

Завдяки перемозі Шахтаря над АЗ з рахунком 3:0 у першій грі чвертьфіналу Ліги конференцій Україна піднялася на одну сходинку у рейтингу. Ця перемога додала у скарбничку асоціації 0.5 бала.

У сезоні-2025/26 українські клуби принесли у скарбничку 7.937 балів. Це вже найкращий результат за останні вісім сезонів. Для того, аби встановити рекорд десятиріччя, Шахтарю треба вийти у півфінал ЛК.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 25.537 балів у таблиці.

Відставання від Сербії, яка йде 23-ю та більше не має представників у єврокубках, становить тепер 0.213 балів.

Відставання найближчої переслідувачки Румунії, яка теж вже немає представників у єврокубках, складає 0.287 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 116.408 бала (5/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 99.660 бала (2/7);

3. Іспанія – 95.859 бала (6/8);

4. Німеччина – 91.402 бала (3/7);

5. Франція – 81.855 бала (2/7);

6. Португалія – 71.966 бала (3/5);

7. Нідерланди – 67.762 (1/6);

8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);

9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);

10. Чехія – 48.525 бала (0/5);

… 23. Сербія– 25.750 бала (0/4);

24. Україна – 25.537 бала (1/4);

25. Румунія– 25.250 бала (0/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулася лише одна зміна після перших матчів 1/4 фіналу: Україна посунула з 24-ї сходинки Румунію.

Матчі-відповіді команд у Лізі чемпіонів відбудуться 14-15 квітня.

У Лізі Європи та Лізі конференцій команди гратимуть вирішальні матчі цього раунду 10 квітня 2026 року.

