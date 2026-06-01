У мережі набирає популярності відео з іспанським шеф-кухарем Хосе Андресом, який з’явився на американському вечірньому шоу Джиммі Кіммела у футболці збірної України.

Запис привернув нову хвилю уваги після перемоги української національної команди над Польщею з рахунком 2:0 у товариському матчі. Один із дописів із фрагментом інтерв’ю зібрав понад 1,5 млн переглядів менш ніж за добу.

Чому Хосе Андрес обрав форму збірної України

Під час розмови ведучий Джиммі Кіммел звернув увагу на джерсі гостя та запитав, чи вболіває він за збірну України.

У відповідь Хосе Андрес зазначив, що його улюбленою командою залишається збірна Іспанії, однак цього дня він підтримував саме українців.

– Сьогодні моя команда – Україна. Вони не потрапили на Чемпіонат світу, але сьогодні вони борються у найважливішому матчі – за свободу та демократію, – сказав шеф-кухар.

Після цього він наголосив, що люди не повинні ставати жертвами воєнних дій.

– Жодна цивільна особа ніколи не повинна бути бомбардована. Ні в Україні, ні в Газі, ні в Лівані, ні в Ізраїлі. Ніякої війни! Ось чому вони сьогодні моя команда, – заявив Андрес.

Kimmel: I like your football jersey. Supporting Ukrainian team? Chef José Andrés: My beloved Spanish team, of course. But Ukraine is my team today. They didn’t make it to World Cup, but today they’re fighting the biggest match — for freedom and democracy. Kimmel: Yes, they are.… pic.twitter.com/pGJ63IBVrx — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 31, 2026

Як Хосе Андрес підтримує Україну

Хосе Андрес є не лише іменитим шеф-кухарем, а й засновником благодійної організації World Central Kitchen, яка займається забезпеченням харчуванням людей у зонах гуманітарних криз.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії World Central Kitchen активно працює в Україні, допомагаючи з організацією харчування для постраждалих громад і внутрішньо переміщених людей.

У 2023 році Хосе Андрес також став амбасадором української фандрейзингової платформи United24, яка збирає кошти на підтримку України та відновлення країни.

Фото: скриншот з програми Jimmy Kimmel Live

Джерело : Tribuna

