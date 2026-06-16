Міжнародна федерація футболу дозволить президенту США Дональду Трампу вручити трофей переможцям чемпіонату світу 2026 року, порушивши протокол.

Про це повідомляє talkSPORT.

Трамп може вручити трофей переможцю ЧС-2026

За даними видання, ФІФА не має заперечень проти того, щоб Трамп порушив протокол нагородження, вручивши трофей чемпіонату світу капітану команди-переможця, та залишився у центрі святкувань.

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Президенту США вже повідомили, що ФІФА бажає, щоб він вручив трофей ЧС майбутнім чемпіонам.

На церемонію закриття також будуть запрошені мексиканські та канадські офіційні особи.

За протоколом ФІФА, трофей зазвичай залишається на п’єдесталі, а член команди-переможця несе його на подіум для святкування.

Джерела повідомляють, що ФІФА залишить на розсуд самого Трампа, залишитися з командою під час підняття трофею чи з іншими керівниками під час церемонії.

Інсайдери Білого дому вважають, що Трамп знову вирішить святкувати разом із командою-переможницею, як це було під час Клубного чемпіонату світу.

Трамп не був присутній на стартовій перемозі збірної США над Парагваєм через графік, але планує бути присутнім на фіналі чемпіонату світу на стадіоні МетЛайф 19 липня.

Нагадаємо, напередодні старту ЧС-2026 Дональд Трамп назвав турнір “найуспішнішим”, який коли-небудь проводили.

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