Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Гент – ЛНЗ відбудеться 30 липня на стадіоні Геламко Арена в бельгійському Генті.

Початок матчу – 21:30 за київським часом.

Матч Гент – ЛНЗ, де дивитися та хто покаже матч черкаського клубу в Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

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Гент – ЛНЗ: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Гент – ЛНЗ у прямому ефірі на платформі Київстар ТБ.

На матчі Гент – ЛНЗ працюватиме косоварська бригада арбітрів, яку очолить 37-річний Генц Нуза.

Йому асистуватимуть Фатмір Секірака та Паштрику Буррніку. Резервним арбітром призначено Ердалла Заселла.

Перший матч команди минулого тижня переможця не виявив – арбітр зафіксував нічию 0:0.

Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором матчу Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія). Команда, що програє, завершить виступи у єврокубках.

За підсумками сезону-2025/26 черкаський ЛНЗ став срібним призером чемпіонату України з футболу та отримав право дебютувати у єврокубках.

Гент фінішував на п’ятій сходинці чемпіонату Бельгії за підсумками минулого сезону.

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