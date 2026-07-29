УЄФА цього тижня планує провести екстрене засідання 55 членських асоціацій. Серед обговорень – можливий бойкот чемпіонату світу з метою протидії планам ФІФА залучити приватних інвесторів.

Про це повідомляє ESPN.

УЄФА критикує намір ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що світовий керівний орган футболу шукатиме інвесторів для фінансування FIFA Forward Enterprise (FFE) – новоствореної організації, яка візьме на себе управління комерційною діяльністю та проведенням заходів, зокрема майбутніми чемпіонатами світу серед чоловіків та жінок.

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ФІФА співпрацює з багатонаціональною фінансовою компанією J.P. Morgan, а серед інвесторів буде компанія Thrive Eternal, заснована Джошуа Кушнером, чий брат Джаред Кушнер є зятем президента США Дональда Трампа.

УЄФА дуже швидко відреагував на такий намір, заявивши, що цей вид спорту “не належить ФІФА, щоб його продавати”.

– Це перетинає межу, яку керівні органи футболу ніколи не повинні перетинати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само повинні ставитися й усі національні футбольні асоціації. Так само повинні ставитися й усі зацікавлені сторони: ліги, клуби, гравці, вболівальники, уряди та всі, кому небайдуже майбутнє цієї гри, — йдеться у заяві УЄФА.

В організації додали, що “душа й управління футболом не є товаром для торгівлі – особливо за умов повної відсутності прозорості щодо того, хто отримує фінансову вигоду”.

– Жоден з нас не є власником футболу. ФІФА не має права його продавати, – наголосили в УЄФА.

UEFA statement on The Times article: pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

З метою демонстрації єдності та висловлення протесту проти плану Інфантіно на цьому тижні заплановано проведення зустрічі 55 європейських асоціацій-членів.

Джерела повідомляють, що “із великою ймовірністю” до кінця тижня буде призначено онлайн-зустріч.

У 2021 році ФІФА відмовилася від пропозиції проводити чемпіонат світу з футболу раз на два роки через можливий бойкот УЄФА. Очікується, що таким же чином європейський орган спробує протидіяти й цього разу.

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