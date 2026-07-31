Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявила, що “ніхто не продає футбол”, і обіцяє продовжувати реалізацію суперечливого плану з продажу частки в своїх змаганнях приватним інвесторам.

Про це повідомляє BBC.

ФІФА планує реалізувати свій план

Остання заява ФІФА вийшла після позиції УЄФА та його 55 національних асоціацій, що вони бойкотуватимуть чемпіонати світу, якщо цей план буде реалізовано.

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КОНКАКАФ, яка керує футболом у Північній та Центральній Америці, заявила, що її 41 асоціація-член також “відхилила” пропозицію президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Для ухвалення пропозиції Інфантіно потрібно, щоб 106 із 211 членів проголосували за. Члени УЄФА та КОНКАКАФ разом мають 96 із цих голосів.

ФІФА стверджує, що процес консультацій був “зірваний через неточні повідомлення ЗМІ”.

– Ніхто не продає футбол. Це не те, що ФІФА коли-небудь могла б розглядати, – заявили у ФІФА.

Альтернативний ЧС від УЄФА

Тим часом Sky News повідомляє, що керівники УЄФА вже мають плани, які можна було б використати для запуску власної версії чемпіонату світу.

Раніше УЄФА розробила формат Глобальної Ліги націй – фінальні змагання за участю восьми команд, що відбуваються після регіональних відбіркових турнірів.

УЄФА планувала проводити фінальні турніри в непарні роки, коли не відбуваються чемпіонати Європи чи чемпіонати світу.

Концепцію розробили у 2017 році після того, як Джанні Інфантіно очолив ФІФА, але її не реалізували. Вона передбачає не один фінальний турнір, а сім, у кожному з яких братимуть участь вісім команд у різних дивізіонах, розподілених за рейтингом.

Це будуть мінічемпіонати світу, що проводитимуться в різних країнах, кожен із яких розпочинатиметься з чвертьфіналу.

Ідея полягала в тому, щоб до складу кожної з основних Глобальних національних ліг увійшли три команди з Європи, дві з Південної Африки та по одній з Африки, Азії та Північної Америки. Найслабша конфедерація – Океанія – мала представити лише одну команду у фінальному турнірі.

Плани не реалізували, оскільки Інфантіно наполягав на запуску розширеного Клубного чемпіонату світу.

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