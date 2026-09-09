Шахтар у четвер, 10 вересня, зіграє матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти нідерландського ПСВ. Гра відбудеться на стадіоні Філіпс в Ендговені.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

ПСВ – Шахтар: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі ПСВ – Шахтар є підопічні Петера Боса.

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На перемогу нідерландської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1.44. Успіх українського клубу оцінюють в 6.28. Нічийний результат матчу ПСВ – Шахтар в основний час – 5.01.

Згідно з прогнозом букмекерів, на те, що обидві команди відзначаться у матчі дають коефіцієнт 1.61.

Це буде друга очна зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися у 2024 році у п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Та гра завершилася на користь ПСВ з рахунком 3:2 та також була домашньою для нідерландців.

Востаннє Шахтар перетинався з представником Ередивізі у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА-2025/26, коли за сумою двох зустрічей переграв АЗ Алкмар.

У сезоні-2025/26 ПСВ оформив чемпіонство в Нідерландах, тоді як Шахтар став переможцем чемпіонату України.

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