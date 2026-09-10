Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники зустрінуться з нідерландським ПСВ.

На передматчевій пресконференції в Ейндговені Туран розповів про значення виступів донеччан в єврокубках для команди та України загалом.

Туран про старт Шахтаря в ЛЧ

Наставник гірників наголосив, що Шахтар прагне не лише до результату, а й до того, щоб демонструвати власний стиль гри.

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– На нас чекає дуже важливий матч, насамперед для моїх гравців і для українського народу. Я дуже радий бути тут, тому що торік ми провели 20 поєдинків у єврокубках, маючи дуже складний графік поїздок, тому вихід на такий рівень – це те, чого ми справді заслужили. Перш ніж намагатися здобути результат, ми спробуємо грати у своєму стилі й, наскільки це можливо через футбол, представляти надію українського народу. Ми знаємо, з чим завтра зустрінемось, – сказав фахівець.

На думку Турана, футболісти Шахтаря не готові до Ліги чемпіонів. Тренер пояснив це тим, що за два тижні складно суттєво змінити певні компоненти гри через брак досвіду на такому рівні.

– Мої гравці загалом не готові до Ліги чемпіонів. У футболі за два тижні неможливо багато змінити. Щоб змінити прості речі, потрібен досвід, тож час покаже. Мої гравці можуть бути не готові до Ліги чемпіонів, але вони готові вигравати, – додав він.

Турецький фахівець підкреслив, що Шахтар робить те, що українському футболу вже тривалий час було неможливо робити, – виступає у єврокубках, хоча, додав, що “війна блокує для нас усе”.

– Але ми не сприйматимемо це як виправдання. Якщо ми не можемо працювати над тактикою на полі, то матимемо більше відеоаналізу. Якщо не можемо проводити більше відеоаналізу, то проведемо час разом, займаючись чимось іншим. Як я вже казав, якщо люди йдуть на роботу після обстрілів, то ми можемо продовжувати представляти надії нашого народу. У нас не буде жодних виправдань. Ми гратимемо у футбол і робитимемо все можливе, – зазначив Туран.

Шахтар стартує в основному етапі Ліги чемпіонів у четвер, 10 вересня, матчем проти нідерландського ПСВ.

Команди вдруге зустрінуться в Лізі чемпіонів. У сезоні-2024/25 Шахтар зазнав поразки на виїзді з рахунком 2:3.

До матчу в Ейндговені Шахтар підходить після перемоги над Карпатами у п’ятому турі УПЛ, а ПСВ у попередньому турі Ередивізі здолав Аякс 3:1.

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