Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив список футболістів, яких викликано на матчі у Лізі націй проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії у вересні-жовтні.

Це сталося під час пресконференції фахівця у середу, 16 жовтня.

Склад збірної України на матчі Ліги націй

До тренувального табору збірної України викликано 30 футболістів.

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Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків).

Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків). Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Михавко (Динамо Київ), Ілля Крупський (Харків), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ).

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Михавко (Динамо Київ), Ілля Крупський (Харків), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ). Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – Динамо Київ), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Максим Хлань (Гурник Забже, Польща), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Віктор Циганков (Аякс, Нідерланди).

Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – Динамо Київ), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Максим Хлань (Гурник Забже, Польща), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Віктор Циганков (Аякс, Нідерланди). Нападники: Данило Сікан (Андерлехт, Бельгія), Артем Степанов (Утрехт, Нідерланди), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Артем Довбик (Болонья, Італія).

Резервний список: Олександр Романчук (Університатя Крайова, Румунія), Олександр Піхальонок (Динамо Київ), Роман Вантух (Карпати), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва – Шахтар), Артем Бондаренко (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва – Полісся), Артем Шабанов (Харків), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада).

У найближчу перерву на міжнародні матчі у збірної України заплановані чотири поєдинки: проти Угорщини на виїзді 25 вересня, проти Грузії на виїзді 28 вересня, а також два номінально домашні матчі – проти Угорщини 2 жовтня та проти Північної Ірландії – 5 жовтня.

Нагадаємо, у травні та червні збірна України провела два товариські матчі проти Польщі, де здобула перемогу з рахунком 2:0, та проти Данії, проте другий матч було завершено достроково через втрату свідомості Крістіана Еріксена.

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