Український півзахисник Аякса Віктор Циганков відзначився дебютним голом за нідерландську команду. Це сталося у матчі третього туру Ередивізі проти клубу Віллем II.

Зустріч Аякс – Віллем II відбулася в Амстердамі на стадіоні Йоган Кройф Арена та завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів.

Циганков забив дебютний гол за Аякс

Українець розпочав матч на лаві запасних. Він з’явився на полы на 57-й хвилині матчу, замінивши нападника Стевена Бергейса. На момент виходу Выктора на поле Аякс вів у рахунку 2:0.

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На 69-й хвилині матчу Циганков отримав пас з флангу від півзахисника Оскара Глуха. Перебуваючи в карному майданчику суперника українець відправив м’яч в сітку воріт, зробивши рахунок 3:0.

Here is Viktor Tsyhankov’s first goal for Ajax! pic.twitter.com/0uzaPMUDUS — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 15, 2026

До кінця матчу команда українця забила ще двічі, проте суперникам вдалося відіграти один гол. У підсумку поєдинок завершився на користь амстердамців з рахунком 5:1.

Перемога над Віллем ІІ дозволила Аяксу піднятися у турнірній таблиці на четверту сходинку. В активі підопічних Мічела 13 очок після шести зіграних матчів чемпіонату Нідерландів.

Наступний матч Аякс проведе проти Ексельсіора. Гра відбудеться у суботу, 19 вересня, о 21:00 за київським часом.

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