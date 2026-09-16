Циганков забив дебютний гол за Аякс у чемпіонаті Нідерландів
- Віктор Циганков вийшов на поле на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин забив свій дебютний гол за Аякс.
- Аякс розгромив Віллем II з рахунком 5:1 та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці Ередивізі.
Український півзахисник Аякса Віктор Циганков відзначився дебютним голом за нідерландську команду. Це сталося у матчі третього туру Ередивізі проти клубу Віллем II.
Зустріч Аякс – Віллем II відбулася в Амстердамі на стадіоні Йоган Кройф Арена та завершилася з рахунком 5:1 на користь господарів.
Циганков забив дебютний гол за Аякс
Українець розпочав матч на лаві запасних. Він з’явився на полы на 57-й хвилині матчу, замінивши нападника Стевена Бергейса. На момент виходу Выктора на поле Аякс вів у рахунку 2:0.
На 69-й хвилині матчу Циганков отримав пас з флангу від півзахисника Оскара Глуха. Перебуваючи в карному майданчику суперника українець відправив м’яч в сітку воріт, зробивши рахунок 3:0.
Here is Viktor Tsyhankov’s first goal for Ajax! pic.twitter.com/0uzaPMUDUS
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 15, 2026
До кінця матчу команда українця забила ще двічі, проте суперникам вдалося відіграти один гол. У підсумку поєдинок завершився на користь амстердамців з рахунком 5:1.
Перемога над Віллем ІІ дозволила Аяксу піднятися у турнірній таблиці на четверту сходинку. В активі підопічних Мічела 13 очок після шести зіграних матчів чемпіонату Нідерландів.
Наступний матч Аякс проведе проти Ексельсіора. Гра відбудеться у суботу, 19 вересня, о 21:00 за київським часом.