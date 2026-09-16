Український футболіст Олексій Сидоров, який втік за кордон, став гравцем аматорського медійного клубу з Росії під назвою Амкал.

Про це повідомили у соціальних мережах цієї команди.

Сидоров знайшов собі клуб в Росії

У липні 2025 року Сидоров незаконно залишив розташування команди, виїхавши за кордон. Тоді футболіст був в оренді у Колосі.

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У 2026 році Сидоров в обхід правил намагався підписати угоду з аматорською командою з російського Санкт-Петербурга РВ Челлендж. Попри це у футболіста був дійсний контракт з Харковом до червня 2028 року.

Віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун заявив, що українська команда звернулася до УПЛ та ФІФА щодо інциденту.

За його словами, виступ Сидорова за аматорський клуб в РФ може бути схемою для обходу трансферних правил.

Протягом кар’єри в Україні Сидоров виступав за Колос, Харків та запорізький Металург.

У поточному сезоні Харків йде п’ятим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 9 очок після п’яти зіграних матчів.

Наступний матч Харків проведе проти Буковини у суботу, 19 вересня, о 13:00 за київським часом.

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