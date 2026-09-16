Український футболіст-втікач став гравцем медійного клубу у РФ
- Олексій Сидоров став гравцем російського медійного клубу Амкал.
- Раніше футболіст намагався підписати контракт із командою з Санкт-Петербурга.
- У липні 2025 року Сидоров залишив розташування Колоса та виїхав за кордон. На той момент він перебував в оренді з ФК Харків.
Український футболіст Олексій Сидоров, який втік за кордон, став гравцем аматорського медійного клубу з Росії під назвою Амкал.
Про це повідомили у соціальних мережах цієї команди.
Сидоров знайшов собі клуб в Росії
У липні 2025 року Сидоров незаконно залишив розташування команди, виїхавши за кордон. Тоді футболіст був в оренді у Колосі.
У 2026 році Сидоров в обхід правил намагався підписати угоду з аматорською командою з російського Санкт-Петербурга РВ Челлендж. Попри це у футболіста був дійсний контракт з Харковом до червня 2028 року.
Віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун заявив, що українська команда звернулася до УПЛ та ФІФА щодо інциденту.
За його словами, виступ Сидорова за аматорський клуб в РФ може бути схемою для обходу трансферних правил.
Протягом кар’єри в Україні Сидоров виступав за Колос, Харків та запорізький Металург.
У поточному сезоні Харків йде п’ятим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 9 очок після п’яти зіграних матчів.
Наступний матч Харків проведе проти Буковини у суботу, 19 вересня, о 13:00 за київським часом.