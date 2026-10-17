На війні в Україні загинув Роман Максимюк — колишній футболіст збірної України, який захищав країну у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це 17 жовтня повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Роман Максимюк загинув: що відомо

Колишній футболіст національної збірної України Роман Максимюк загинув під час захисту України від російських окупантів.

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За інформацією УАФ, із кінця січня 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Тепер його загибель вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи.

Улітку 2025 року національна збірна України вийшла на матч проти Канади з футболкою та військовим кітелем Максимюка. Так команда висловила підтримку родині військового та нагадала світові, що війна стосується кожного.

Що відомо про Романа Максимюка

До початку військової служби Роман Васильович Максимюк був професійним футболістом.

Протягом кар’єри він виступав за івано-франківське Прикарпаття, київські ЦСКА та Динамо, Дніпро, Волинь, Чорноморець та інші українські клуби.

Також Максимюк представляв національну збірну України. Упродовж 1998–2002 років він провів за головну команду країни п’ять матчів.

Восени 2022 року колишній футболіст став на захист України. Він проходив службу в 25 окремій Січеславській повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

З кінця січня 2025 року його доля залишалася невідомою. 17 жовтня Українська асоціація футболу повідомила про підтвердження його загибелі.

Фото: Українська асоціація футболу

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