Український голкіпер Андрій Лунін вперше у сезоні-2026/27 зіграв за мадридський Реал.

Це сталося у матчі десятого туру Ла Ліги проти Барселони, який завершився перемогою підопічних Жозе Моурінью з рахунком 2:1.

Реал – Барселона: як зіграв Лунін

Андрій Лунін замінив у стартовому складі першого номера вершкових Тібо Куртуа, у якого діагностували грип. Рятувати ворота українцю довелося вже на сьомій хвилині матчу, коли вінгер Ентоні Гордон пробив у бік воріт Реала. Лунін його спіймав.

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На 22-й хвилині Рафінья пробив вище воріт, а на 35-й Лунін врятував Реал, відбивши небезпечний удар Гордона в нижній кут.

Завдяки голу Кіліана Мбаппе та чотирьом сейвам українського кіпера мадридці пішли на перерву за переваги 1:0. Втім, на 61-й хвилині Барселона відновила паритет: після кутового Педрі асистував Рафіньї, який поцілив у лівий кут.

На 62-й хвилині капітанська пов’язка перейшла до Луніна, після того як Федеріко Вальверде покинув поле. Андрій став першим українцем в історії, який одягнув капітанську пов’язку в Ель Класіко.

На 66-й хвилині Лунін здійснив суперсейв, дотягнувшись до м’яча на лінії після удару головою від Жерара Мартінеса. Перемогу мадридцям на 87-й хвилині приніс Мбаппе, який оформив дубль.

Моурінью про гру Луніна

Гру українського голкіпера після матчу відзначив головний тренер Реала Жозе Моурінью.

– Лунін був неймовірним. З двох запитань, які ви мені поставили, жодне не стосувалося Луніна. Упевнений, якби Лунін припустився помилок, друге запитання було б саме про нього. У нас найкращий воротар у світі, але жоден із гравців не плакав перед матчем через те, що той не грав. Команда єдина, – сказав Моурінью, якого цитує Marca.

Зазначимо, що саме у бік українця португальський фахівець пішов після фінального свистка.

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Реал – Барселона: відеоогляд матчу

Наступний матч Реал проведе в чемпіонаті Іспанії проти Расінга. Гра відбудеться в неділю, 1 листопада. Перемога над Барселоною дозволила мадридцям скоротити відставання від каталонців до трьох очок. Зараз в активі Реала 24 очки.

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