Щороку престижна футбольна нагорода Золотий м’яч вручається найкращому футболісту року. Щоб визначити переможця, авторитетний журнал France Football складає список із 30 найвидатніших гравців планети.

Факти ICTV дізнавалися про усіх володарів Золотого м’яча та в які роки нагорода не вручалася.

Як обирають володарів Золотого м’яча

Журналісти з різних країн світу, які мають право голосу, оцінюють виступи цих футболістів протягом року та віддають свої голоси. Голосування відбувається за певною системою: кожен журналіст обирає п’ять футболістів і розподіляє між ними очки. Гравець, який набере найбільшу кількість очок, стає володарем Золотого м’яча.

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Цікаво, що спочатку право голосу мали лише журналісти з країн Європи, але з часом це правило було змінено, і тепер голосувати можуть представники країн, які хоча б раз брали участь у Чемпіонаті світу.

У 2010 році Золотий м’яч об’єднали з іншою престижною нагородою – Гравець року ФІФА. Однак через кілька років France Football вирішив відродити Золотий м’яч як окрему нагороду.

Золотий м’яч: усі переможці

Варто зазначити, що нагороду Золотий м’яч отримували й українські футболісти: Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

Золотий м’яч, переможці минулих років:

1956 – Стенлі Метьюз (Англія)

1957 – Альфредо Ді Стефано (Аргентина)

1958 – Раймон Копа (Франція)

1959 – Альфредо Ді Стефано (Іспанія)

1960 – Луїс Суарес (Уругвай)

1961- Омар Сіворі (Аргентина)

1962 – Йозеф Масопуст (Чехословаччина)

1963 – Лев Яшин (СРСР)

1964 – Денніс Лоу (Англія)

1965 – Еусебіу (Португалія)

1966 – Боббі Чарлтон (Англія)

1967 – Флоріан Альберт (Угорщина)

1968 – Джордж Бест (Північна Ірландія)

1969 – Джанні Рівера (Італія)

1970 – Герд Мюллер (Німеччина)

1971 – Йоган Кройф (Нідерланди)

1972 – Франц Бекенбауер (Німеччина)

1973 та 1974 – Йоган Кройф (Нідерланди)

1975 – Олег Блохін (СРСР)

1976 – Франц Бекенбауер (Німеччина)

1977 – Аллан Сімонсен (Данія)

1978 та 1979 – Кевін Кіган (Англія)

1980 та 1981 – Карл-Гайнц Румменігге (Німеччина)

1982 – Паоло Россі (Італія)

1983, 1984, 1985 – Мішель Платіні (Франція)

1986 – Ігор Бєланов (СРСР)

1987 – Рууд Гулліт (Нідерланди)

1988, 1989, 1992 – Марко ван Бастен (Нідерланди)

1990 – Лотар Маттеус (Німеччина)

1991 – Жан-П’єр Папен (Франція)

1993 – Роберто Баджо (Італія)

1994 – Христо Стоїчков (Болгарія)

1995 – Джордж Веа (Ліберія)

1996 – Маттіас Заммер (Німеччина)

1997 – Роналдо (Бразилія)

1998 – Зінедін Зідан (Франція)

1999 – Рівалдо (Бразилія)

2000 – Луїш Фігу (Португалія)

2001 – Майкл Оуен (Англія)

2002 – Роналдо (Бразилія)

2003 – Павел Недвед (Чехія)

2004 – Андрій Шевченко (Україна)

2005 – Роналдінью (Бразилія)

2006 – Фабіо Каннаваро (Італія)

2007 – Кака (Бразилія)

2008 – Кріштіану Роналду (Португалія)

2009, 2010, 2011, 2012 – Ліонель Мессі (Аргентина)

2013, 2014 – Кріштіану Роналду (Португалія)

2015 – Ліонель Мессі (Аргентина)

2016, 2017 – Кріштіану Роналду (Португалія)

2018 – Лука Модрич (Хорватія)

2019 – Ліонель Мессі (Аргентина)

2020 – нагороду не вручали через Covid-19

2021 – Ліонель Мессі (Аргентина)

2022 – Карім Бензема (Франція)

2023 – Ліонель Мессі (Аргентина)

2024 – Родрі (Іспанія)

2025 – Усман Дембеле (Франція)

Система голосування за Золотий м’яч неодноразово піддавалася критиці. Особливо гостро це питання постало після того, як у 2019 та 2021 роках нагороду не отримали такі гравці як Вірджил ван Дейк та Роберт Левандовські. В обох випадках переможцем ставав Ліонель Мессі. Різниця в балах між першим і другим місцем була незначною, що свідчить про високий рівень конкуренції.

Багато фахівців вважають, що така система голосування, коли представники навіть найвіддаленіших країн голосують за гравців, яких вони, можливо, бачили лише кілька разів, є несправедливою. Адже в умовній Папуа Новій Гвінеї можуть не знати всіх нюансів виступів футболістів головних чемпіонатів, але однозначно знають, хто такий Мессі, і віддадуть за нього свій голос.

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