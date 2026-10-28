Футболіст збірної Франції та Реала Кіліан Мбаппе вибачився за “непродумані” коментарі про покійного китайського диктатора Мао Цзедуна.

Це стало причиною того, що кілька китайських брендів розірвали з ним контракти, а китайське телебачення призупинило трансляції матчів Ла Ліги.

Що сказав Мбаппе

Скандал стався після появи Мбаппе на французькому ток-шоу The Bridge. Там він сказав, що найбільше його смішить мем з ним, де він нагадує Мао Цзедуна.

Зараз дивляться

– Мем, який мене найбільше розсмішує, – це той, де є відео з якимось чоловіком, здається, це китайський диктатор, – сказав Мбаппе.

Після цього на екрані з’явився мем, на якому його обличчя було накладене на зображення, схоже на Мао Цзедуна.

Цей мем є частиною жарту про те, що нападника Реала називають “диктатором”.

У підсумку, Мбаппе довелося вибачитися. Кіліан сказав, що його слова могли образити багатьох людей у Китаї.

– Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він образив багатьох людей у Китаї та в китайських громадах по всьому світі, — заявив Мбаппе у своїй заяві.

Іспанська Ла Ліга також вибачилася, заявивши, що “глибоко шкодує про образу, яку нещодавні коментарі Кіліана Мбаппе заподіяли китайським уболівальникам”.

У середу свої вибачення китайському народу за “неприємні відчуття, які могли викликати нещодавні висловлювання” Кіліана Мбаппе приніс Реал.

– Наш клуб виявляє глибоку повагу до Китаю, його історії, культури та громадян, а також до мільйонів китайських уболівальників, які відчувають прихильність і захоплення до Реал Мадрида. Клуб приєднується до публічних вибачень, висловлених Кіліаном Мбаппе, в яких сам гравець висловив жаль за свої слова та ще раз підтвердив свою повагу до китайського народу, – йдеться у заяві. У Китаї жарт Мбаппе сприйняли негативно. У цій країні диктатор Мао Цзедун шанується, попри його сповнене хаосу та насильства правління, що призвело до загибелі мільйонів людей.

Як пише BBC, у китайських соцмережах кілька людей виступили на підтримку Мбаппе, але це були поодинокі випадки, зважаючи на жорсткий контроль над інтернетом у Китаї, де від людей очікують дотримання партійної та урядової лінії щодо чутливих тем.

Ймовірно, скандал став набирати обертів у понеділок увечері після того, як китайський футбольний форум Dongqiudi звернув увагу на уривок шоу, назвавши слова Мбаппе “недоречними” та такими, що “зачіпають почуття китайського народу”.

Відтоді уривки відео та мему швидко поширилися в китайських соцмережах, де користувачі закликали до бойкоту як французького нападника, так і його клубу Реал Мадрид.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.