Роналду випередив Мессі у голосуванні за Золотий м’яч усіх часів
- Кріштіану Роналду переміг у голосуванні за найкращого володаря Золотого м’яча всіх часів, випередивши Ліонеля Мессі.
- У першій 12-ці голосування опинилися лише нагороди Роналду та Мессі.
Кріштіану Роналду переміг у голосуванні за Золотий м’яч всіх часів. Результати оприлюднили на офіційному сайті нагороди.
Голосування провели до 70-річчя з дня першого нагородження премією. Всього було запропоновано десять футбольних легенд, які ставали лауреатами Золотого м’яча мінімум двічі.
Роналду випередив Мессі у голосуванні
Переможця обирали фанати через онлайн-голосування, де кандидатів розподілили за роками їхніх тріумфів. Фанати голосували за тріумф гравця у конкретний рік отримання нагороди.
У підсумку перемогу здобув Кріштіану Роналду. Вболівальники віддали найбільше голосів за його Золотий м’яч 2008 року.
Для Роналду Золотий м’яч 2008 року став дебютним у кар’єрі. Після цього португалець ще чотири рази вигравав цей трофей.
Португальця відзначили за гру в Манчестер Юнайтед, коли він допоміг клубу здобути трофеї Ліги чемпіонів та англійської Прем’єр-ліги. У 2008 році Роналду також отримав нагороду Гравець року ФІФА та став найкращим бомбардиром Європи, вібдзначившись 42 голами.
У голосуванні за найкращого володаря Золотого м’яча в історії Роналду випередив Ліонеля Мессі. Золотий м’яч аргентинця за 2012 рік опинився на другій сходинці, а замкнув трійку лідерів ще один тріумф Роналду – у 2017-му.
Загалом у топ-12 за підсумками голосування нагороди лише Роналду та Мессі. Після них на 13-му місці Золотий м’яч бразильця Роналдо Назаріо у 2003 році.