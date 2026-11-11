Матч Північна Ірландія – Україна у межах п’ятого туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні B відбудеться 14 листопада на стадіоні Віндзор Парк у Белфасті.

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Матч Північна Ірландія – Україна, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих в Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Північна Ірландія – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Північна Ірландія – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує матч Північна Ірландія – Україна, стане відомо згодом.

За підсумком чотирьох турів збірна України набрала лише 4 очки та посідає третю сходинку у своїй групі. Збірна Північної Ірландії йде лідером, маючи в активі 8 очок.

Угорщина з 7 очками йде другою, а замикає квартет Грузія, яка має 2 набраних пункти.

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