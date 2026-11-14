Матч Північна Ірландія – Україна у межах п’ятого туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні B відбудеться 14 листопада на стадіоні Віндзор Парк у Белфасті.

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Матч Північна Ірландія – Україна, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих в Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Північна Ірландія – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Північна Ірландія – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Північна Ірландія – Україна прокоментує Вадим Скічко.

На матчі Північна Ірландія – Україна працюватиме французька бригада арбітрів, яку очолить 37-річний Франсуа Летексьє.

Йому асистуватимуть Сиріл Муньє та Мехді Рахмуні. Резервним арбітром призначено Жеремі Стіна.

За систему VAR відповідатиме німець Роберт Шредер, якому допомагатиме француз Ерік Вательє.

За підсумком чотирьох турів збірна України набрала лише 4 очки та посідає третю сходинку у своїй групі. Збірна Північної Ірландії йде лідером, маючи в активі 8 очок.

Угорщина з 7 очками йде другою, а замикає квартет Грузія, яка має 2 набраних пункти.

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