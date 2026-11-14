Північна Ірландія та Україна зустрінуться у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА у дивізіоні B у групі 2.

Гра відбудеться у суботу, 14 листопада, на стадіоні Віндзор Парк у Белфасті.

Початок матчу Північна Ірландія – Україна – о 21:45 за київським часом.

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Північна Ірландія – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Північна Ірландія – Україна є підопічні Майкл О’Ніл.

На перемогу збірної Північної Ірландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.71. Успіх Угорщини оцінюють у 3.25. Нічийний результат матчу Північна Ірландія – Україна в основний час – 3.01.

Найбільш реальним результатом матчу у Белфасті вважають нічию з рахунком 0:0 або 1:1.

Це буде восьма очна зустріч збірних: тричі перемогу здобувала Україна, двічі Північна Ірландія, а ще два матчі завершилися нічиєю.

У жовтні у номінально домашньому матчі підопічні Андреа Мальдери зазнали поразки від суперника з рахунком 0:3.

Після чотирьох зіграних матчів збірна України має 4 очки, а Північна Ірландія набрала вже 8 пунктів та йде лідером квартету. В Угорщини, яка на другому місці 7 балів. Замикає групу Грузія, маючи 2 бали.

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