Футболіст збірної України Ілля Забарний емоційно відреагував на поразку від Північної Ірландії з рахунком 0:1 у матчі п’ятого туру Ліги націй УЄФА.

Свої коментарі після матчу він дав медіаплатформі Megogo.

Забарний про матч Північна Ірландія – Україна

Захисник синьо-жовтих зазначив, що команда програла багато боротьби на полі, проте закликав звинувачувати в цьому саме його. Забарний підкреслив, що готовий узяти відповідальність на себе, адже як досвідчений гравець він повинен вимагати більшого насамперед від себе, а також від партнерів по команді.

Зараз дивляться

– Десь я не додав, десь помилився, можливо, в цьому плані. І ми бачимо, що, на жаль, треба говорити правду, і вибачаюсь, ми в глибокій сраці, але треба піднімати голову і всі разом звідси вибиратись. Ось і все, – сказав Забарний.

У відповідь на питання, чого не вистачало українцям для перемоги над Північною Ірландією, Забарний сказав:

– Можна казати гравців, але, як бачимо, команда, як я бачив, намагалась віддавати все, що в нас є, але цього недостатньо просто. Цього недостатньо. Треба працювати більше, треба вимагати більше, щоб добивати результат, – додав він.

Також Забарний визнав, що двох ударів у площину замало для гола, а команда поступилася Північній Ірландії, нав’язавши собі гру суперника. Він додав, що зазнати двох таких поразок дуже болісно, тож тепер команда розбиратиме помилки.

Перед заключним матчем проти грузинів Україна посідає третє місце в групі. Щоб на 100% зберегти прописку у дивізіоні B синьо-жовтим не можна програвати у шостому турі.

У разі поразки і фінішу на четвертому місці підопічні Андреа Мальдери гратимуть перехідний плейоф за збереження місця в дивізіоні B, а в разі програшу в ньому опустяться до дивізіону С.

– Треба бути реалістами. Все може бути. Ми можемо і грати в дивізіоні C, і треба дивитися правді в очі і розуміти це. Але якщо ми не хочемо це робити, потрібно вигравати наступний матч. Звісно, ми виходили на цей матч вигравати, але бачимо бажання недостатньо, треба якість. І ось це головне, – сказав гравець.

Матч України в Лізі націй проти Грузії відбудеться у вівторок, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.

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