Головний тренер збірної Німеччини з футболу Юрген Клопп закликав до зміни керівництва ФІФА, розкритикувавши правління Джанні Інфантіно.

Про це пише видання The Athletic.

Клопп розкритикував Інфантіно

На передматчевій прес-конференції напередодні матчу Ліги націй між Німеччиною та Нідерландами Клоппа запитали про керівництво ФІФА.

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Хоча фахівець не згадав самого імені Інфантіно, він заявив, що хотів би бачити зміни у верхівці організації

– Загальна думка полягає в тому, що зміни справді мають сенс. Після Зеппа Блаттера ми думали, що гірше вже бути не може, але нам все ж вдалося це перевершити. Безперечно, є люди, яким небайдужий футбол і які не мають жодного фінансового інтересу. Якби хтось із них очолив організацію, це пішло б лише на користь, – сказав екс тренер Ліверпуля.

Інфантіно часто стикався з критикою за десять 10 років перебування на посаді президента ФІФА.

56-річний Інфантіно став об’єктом жорсткої критики під час ЧС-2026 після того, як нападник збірної США Фоларін Балогун отримав скасування дискваліфікації за червону картку після телефонного дзвінка до Інфантіно від президента США Дональда Трампа.

Його також критикували за план продажу частки в комерційних та організаційних підрозділах ФІФА, зокрема у структурах, що відповідають за проведення чемпіонату світу з футболу.

Цей крок викликав серйозний опір з боку багатьох футбольних конфедерацій: УЄФА заявила, що бойкотуватиме турніри ФІФА, і в результаті проєкт FIFA Forward Enterprises скасували.

Інфантіно змінив Зеппа Блаттера на посаді президента у 2016 році після низки скандалів і був переобраний, не маючи конкурентів на виборах, у 2019 та 2023 роках. Він має намір балотуватися на черговий термін у березні. Проте цього разу очікується, що він буде не єдиним кандидатом на посаду.

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