Україна та Грузія зустрінуться у матчі шостого туру групового етапу Ліги націй УЄФА у дивізіоні B у групі 2.

Гра відбудеться у вівторок, 17 листопада, на стадіоні Футбольна арена Кошиці у словацьких Кошицях.

Початок матчу Україна – Грузія – о 21:45 за київським часом.

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Україна – Грузія: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Україна – Грузія є підопічні Андреа Мальдери.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх Грузії оцінюють у 3.27. Нічийний результат матчу Україна – Грузія в основний час – 3.33.

Найбільш реальним результатом матчу у Кошицях вважають нічию з рахунком 1:1 або перемогу синьо-жовтих 1:0.

Це буде 13-та очна зустріч збірних: сім разів перемогу здобувала Україна, а ще п’ять матчів завершилися нічиєю.

Востаннє команди зустрічалися наприкінці вересня у межах Ліги націй. Тоді підопічні Андреа Мальдери на виїзді у Тбілісі зіграли внічию з рахунком 0:0.

Після п’яти зіграних матчів збірна України має 4 очки, а Грузія – 2. Лідером квартету йде Північна Ірландія, яка набрала 11 очок, слідом розташувалася Угорщина (10).

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