Європейські національні футбольні асоціації, які представлені у Виконавчому комітеті УЄФА та Раді ФІФА, висунули президента Федерації футболу Франції (FFF) Філіппа Діалло кандидатом на вибори очільника ФІФА.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

УЄФА обрала свого кандидата у президенти ФІФА

На засіданні, що відбулося напередодні, кандидатуру президента Французької федерації футболу Філіпа Діалл підтримали одноголосно та запевнили його у своїй повній підтримці.

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– Філіпп Діалло має великий досвід роботи на всіх рівнях футболу: він очолював організацію, що представляє французькі професійні футбольні клуби, входив до складу правління французької професійної ліги та працював у структурах ФІФА з вирішення спорів, а в 2023 році став президентом FFF та членом Виконавчого комітету УЄФА, – йдеться у заяві.

Філіпп Діалло прийняв запрошення балотуватися. Його кандидатура має бути офіційно затверджена Виконавчим комітетом ФФФ на засіданні.

Зазначається, що на тлі серйозних занепокоєнь щодо напрямку розвитку ФІФА національні асоціації закликали до відновлення єдності та довіри у світовій футбольній спільноті.

Також на засіданні члени Виконкому висловили побажання, щоб ФІФА ставила розвиток футболу в усіх регіонах світу в центр своєї місії, дотримувалася найвищих стандартів управління та працювала у тісній співпраці зі своїми асоціаціями-членами, конфедераціями та зацікавленими сторонами у сфері футболу.

Члени Виконкому висловили повну впевненість у тому, що Діалло зможе забезпечити лідерство, необхідне для реалізації цієї амбіції.

Хто ще планує балотуватися

Окрім чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно, який очолює організацію з 2016 року та має намір балотуватися на четвертий термін, про участь у перегонах раніше заявляли ще двоє осіб.

У жовтні про намір балотуватися оголосили почесний президент Асоціації футболу Японії та член Ради ФІФА Коко Тасіма, а також колишній захисник збірної Швейцарії й лондонського Тоттенгема Рамон Вега.

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