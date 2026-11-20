Продюсерська компанія Девіда Бекхема працює над біографічним фільмом про Джорджа Беста. Фільм перебуває на початковій стадії розробки.

Про це пише видання The Sun.

Компанія Бекхема працює над байопіком

За словами інсайдерів, фільм, що розповість про життя легенди Манчестер Юнайтед Джорджа Беста.

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51-річний Бекхем є співзасновником компанії Studio 99, яка створила чотирисерійний документальний фільм для Netflix про його власне життя.

А її материнська компанія Authentic Studios нещодавно зняла The Greatest – восьмисерійну біографічну драму про Мухаммеда Алі.

– Продюсерська компанія Девіда, що входить до складу Authentic Studios, готує біографічний фільм про життя Беста. Він був футбольним генієм, який мав своїх демонів. Його життя – це захоплива історія, і в Studio 99 вважають, що зможуть гідно її відобразити, – повідомило джерело.

Девід Бекхем протягом шести років, починаючи з 1997 року, носив футболку з номером 7 у Манчестер Юнайтед, так само як і уродженець Белфаста Бест кілька десятиліть тому під час виступів у складі червоних дияволів.

Бест помер у 2005 році у віці 59 років від поліорганної недостатності після тривалої боротьби з алкоголізмом.

Хто такий Джордж Бест

Джордж Бест (1946–2005) – легендарний північноірландський футболіст, атакувальний півзахисник і нападник, який прославився виступами за англійський клуб Манчестер Юнайтед у 1963–1974 роках.

Бест двічі вигравав чемпіонат Англії, є володарем Кубка європейських чемпіонів та лауреатом премії Золотий м’яч 1968 року.

Його вважають найкращим гравцем в історії Північної Ірландії, а Міжнародна федерація футбольної історії та статистики включила Беста до двадцятки найсильніших футболістів XX століття.

Беста прозвали п’ятим Бітлом за стиль життя, схожий на стиль рок-зірки, але пізніше, як пишуть ЗМІ, його витівки поза полем затьмарили його досягнення на полі.

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