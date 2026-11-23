Шахтар – Фенербахче: де дивитися матч Ліги чемпіонівДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Матч Шахтар – Фенербахче в п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться 25 листопада на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні (Велика Британія).
Початок матчу – 22:00 за київським часом.
Матч Шахтар – Фенербахче, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із жовтими канарками в Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.
Шахтар – Фенербахче: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Фенербахче у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Хто прокоментує матч Шахтар – Фенербахче, стане відомо згодом.
За результатами загального турнірного заліку вісім найкращих колективів автоматично пройдуть до 1/8 фіналу. Клуби, що фінішують на позиціях із дев’ятої по 24-ту, потраплять у стикові матчі.
Нагадаємо, у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана поступилися португальському Спортингу з рахунком 0:1.
Зараз в активі команди є 4 очки. До матчу проти Фенербахче Шахтар підходить, перебуваючи на 21-му місці. Турецький клуб йде 19-м із 5 очками.