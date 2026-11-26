Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував поразку від турецького Фенербахче у п’ятому турі Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.

Його слова цитує beIN Sports.

Туран про поразку Шахтаря від Фенербахче

Туран привітав Фенербахче і зазначив, що коли вони перемогли, то зробили більше, ніж його команда.

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– Я знаю, через що проходжу разом зі своїми футболістами. Усі вони дуже молоді. Їм ще багато чого потрібно навчитися. Це не те, що можна зробити за один день. У нас вистачить сміливості прийняти цю поразку. Такої кількості втрат м’яча неможливо витримати. Такий футбол, і ми зробимо висновки з цієї поразки. Ми знаємо, кого маємо у своєму розпорядженні. У нас молоді та перспективні гравці, – сказав Туран.

Тренер Шахтаря назвав цю гру найгіршою для свого колективу в Лізі чемпіонів, але запевнив, що команда не опускатиме рук.

– Ми погано зіграли, це був наш найгірший матч у Лізі чемпіонів. Так неможливо перемогти. Ми не здамося. Для нас це дуже прикра ситуація. Ми знаємо, в яких умовах перебуваємо й продовжимо розвиватися, – додав фахівець.

Туран зізнався, що команда засмучена, адже поразка для футболіста – це пекло.

Водночас він запевнив, що гравці підведуться й продовжать рухатися вперед, щоб ставати кращими.

Шахтар наразі посідає 26-те місце в турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. В активі команди 4 очки в п’яти матчах. У Фенербахче 8 балів та 16-та позиція.

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