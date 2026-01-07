Олімпіада-2026: відомо, хто нестиме прапор України на відкритті
- Владислав Гераскевич погодився стати прапороносцем України на відкритті зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії.
- Серед жінок прапороносця ще не визначили/
- Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 lо 22 лютого в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.
Скелетоніст Владислав Гераскевич стане одним із прапороносців української команди на зимових Олімпійських іграх-2026.
Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв’ю Champion Radio.
Прапороносець України на відкритті Олімпіади-2026
За словами Гутцайта, Гераскевичу запропонували стати прапороносцем на відкритті Олімпіади-2026, яку прийме Італія, на що спортсмен відповів згодою.
Натомість серед жінок ще не обрали спортсменку, яка нестиме український стяг.
– Ще вирішується питання, але погодився бути прапороносцем збірної України Владислав Гераскевич. У дівчат поки визначаємося. Ми завжди обираємо найкращих, але ж там буде шість кластерів і церемонія відкриття відбуватиметься лише на деяких з них. Тому будемо дивитися, які види спорту і де будуть представлені, – сказав Гутцайт.
Президент НОК додав, що незабаром про все всі дізнаються.
На попередній зимовій Олімпіаді у Пекіні у 2022 році український прапор несли фристайліст Олександр Абраменко та представниця фігурного катання Олександра Назарова.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з 6 до 22 лютого.