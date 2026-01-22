У Латвії телеканали TV3 Group не транслюватимуть виступи “нейтральних” спортсменів із РФ на зимових Олімпійських іграх-2026, які 6 лютого стартують в Італії. В цей момент вмикатимуть рекламну паузу.

Про це повідомляє видання Delfi, посилаючись на заяву директора спортивних програм Go3 Томса Цірценіса.

У Латвії проігнорують виступи росіян на ОІ-2026

Цірценіс пояснив, що TV3 Group свідомо обрала не акцентувати увагу на виступах “нейтральних” спортсменів у контенті своїх каналів, оскільки від першого дня війни медіагрупа виступає проти російської агресії й вважає таку позицію чесною щодо глядачів.

Зараз дивляться

Під час чемпіонату Європи з санного спорту, який відбувся минулого тижня, канал TV6 на виступах росіян транслював рекламу.

– Спочатку ми навіть розглядали можливість не показувати змагання з санного спорту, однак це зашкодило б латвійським санкарям, для яких цей рік є олімпійським і які змушені змагатися разом зі спортсменами з держави-агресора, — сказав Цірценіс.

Він наголосив, що пріоритетом TV3 Group є виступи збірної Латвії, що також є головним інтересом глядачів.

За його словами, це редакційне рішення є свідомим і не є технічною випадковістю. Тому на виступах росіян будуть вмикатися слоти реклами.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) вирішив дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо під “нейтральним” прапором.

З детальним розкладом змагань Олімпійських ігор-2026 ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.