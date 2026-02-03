Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026: коли, де дивитися та хто виступить
Близько 2 900 найкращих спортсменів світу з зимових видів спорту зберуться в Італії для боротьби за медалі зимових Олімпійських іграх 2026 року.
Ці Ігри стануть першими, які прийматимуть два міста – італійські Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор, яка включає парад націй і запалення олімпійського вогню, ознаменує офіційний початок змагань.
Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про церемонію відкриття Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.
Коли відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026
Церемонія відкриття Олімпійських ігор запланована на п’ятницю 6 лютого.
Грандіозне шоу прийматиме знаменитий легендарний стадіон Сан-Сіро у Мілані. Початок о 21:00 за київським часом.
Водночас, різноманітні заходи відбуватимуться в різних місцях, включно з Кортіна-д’Ампеццо.
Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2026
Церемонію відкриття Олімпійських ігор-2026 покаже телерадіокомпанія Суспільне.
Українські шанувальники спорту зможуть подивитися шоу на регіональних каналах Суспільного (наприклад Суспільне Одеса, Суспільне Львів тощо), на телеканалі Суспільне Спорт, а також на сайті.
Хто буде нести прапор України
Український прапор на церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор буде нестимуть 21-річна шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко та 27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич.
Переглянути цей допис в Instagram
На попередній зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні України мала також двох прапороносців на церемонії відкриття – фристайліста Олександра Абраменка та фігуристку Олександру Назарову.
Хто виступатиме під час церемонії відкриття
Головною зіркою церемонії відкриття стане співачка Мерая Кері.
Також участь у шоу візьмуть піаніст Ланг Ланг, оперна співачка Сесілія Бартолі, тенор Андреа Бочеллі, співачка Лаура Паузіні, актор П’єрфранческо Фавіно, акторки Сабріна Імпаччіаторе та Матильда Де Анджеліс.
Яка тема церемонії відкриття ОІ-2026
Темою церемонії відкриття Олімпіади в Італії стане – Armonia (гармонія італійською мовою). Це данина італійським цінностям, історії та культурі, а також зв’язку країни з олімпійським духом.