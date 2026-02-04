Призові Олімпійських ігор: де за медаль платять понад пів мільйона доларів
- Найбільші призові за золото пропонують Гонконг і Сінгапур – понад $700 тис. за одну медаль.
- Деякі країни, зокрема Велика Британія та Норвегія, взагалі не платять бонусів за олімпійські нагороди.
Зимові Олімпійські ігри-2026 офіційно стартують у п’ятницю, 6 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.
Змагання відбудуться на 25 олімпійських об’єктах у чотирьох кластерах у північній частині Італії.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року зберуть майже 3 тис. спортсменів із близько 90 країн, які боротимуться за 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не надає грошових винагород олімпійським медалістам. Однак деякі країни винагороджують спортсменів грошовими преміями за здобуття медалей.
Скільки платять за золоту медаль Олімпіади в різних країнах
У січні в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що призові за перемоги на Олімпійських іграх не змінюються, але вони зафіксовані в доларах.
Таким чином, в Україні спортсмен за олімпійське золото отримає $125 тис. За срібло дають $100 тис., за бронзу – $80 тис.
А ось найбільші виплати за медалі можуть отримати спортсмени з Гонконгу – майже $770 тис. за золоту медаль. На Іграх у Токіо представник Гонконгу вигравав золото, але досі вони не мають жодної медалі із зимових Олімпіад.
Не менші призові дає влада Сінгапуру. В разі здобуття золотої медалі Ігор спортсмен отримає близько $737 тис. А виплати бронзовим призерам перевищують $180 тис.
Однак ця країна не вигравала золотих медалей з 2016 року. Вона також не брала участі в зимових Олімпійських іграх 2022 року.
До країн, які готові платити своїм спортсменам за золото понад пів мільйона також належить Туреччина. Призові за золото тут оцінили в $531 тис.
До десятки рейтингу за виплатами спортсменам входить лише одна країна ЄС – Італія. Винагорода за золото становить $295 тис.
За даними Forbes, лише Велика Британія, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція не надають своїм спортсменам грошові бонуси за здобуття олімпійських медалей.
