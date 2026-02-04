Зимові Олімпійські ігри-2026 офіційно стартують у п’ятницю, 6 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Змагання відбудуться на 25 олімпійських об’єктах у чотирьох кластерах у північній частині Італії.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року зберуть майже 3 тис. спортсменів із близько 90 країн, які боротимуться за 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не надає грошових винагород олімпійським медалістам. Однак деякі країни винагороджують спортсменів грошовими преміями за здобуття медалей.

Скільки платять за золоту медаль Олімпіади в різних країнах

У січні в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що призові за перемоги на Олімпійських іграх не змінюються, але вони зафіксовані в доларах.

Таким чином, в Україні спортсмен за олімпійське золото отримає $125 тис. За срібло дають $100 тис., за бронзу – $80 тис.

А ось найбільші виплати за медалі можуть отримати спортсмени з Гонконгу – майже $770 тис. за золоту медаль. На Іграх у Токіо представник Гонконгу вигравав золото, але досі вони не мають жодної медалі із зимових Олімпіад.

Не менші призові дає влада Сінгапуру. В разі здобуття золотої медалі Ігор спортсмен отримає близько $737 тис. А виплати бронзовим призерам перевищують $180 тис.

Однак ця країна не вигравала золотих медалей з 2016 року. Вона також не брала участі в зимових Олімпійських іграх 2022 року.

До країн, які готові платити своїм спортсменам за золото понад пів мільйона також належить Туреччина. Призові за золото тут оцінили в $531 тис.

До десятки рейтингу за виплатами спортсменам входить лише одна країна ЄС – Італія. Винагорода за золото становить $295 тис.

За даними Forbes, лише Велика Британія, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція не надають своїм спортсменам грошові бонуси за здобуття олімпійських медалей.

Джерело: World Population Review

