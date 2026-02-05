Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартують 6 лютого та триватимуть до 22 лютого 2026 року.

Станом на 8 січня українські спортсмени здобули 20 олімпійських ліцензій у п’яти видах спорту.

Факти ICTV розповідають, де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026.

Зараз дивляться

Олімпіада-2026: де дивитися в Україні

В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор-2026 буде телерадіокомпанія Суспільне.

Олімпійські змагання можна транслюватимуть платформи Суспільного:

телеканал Суспільне Спорт;

місцеві канали Суспільного;

Радіо Промінь;

сайт Суспільного, на якому будуть доступні три додаткових плеєри.

Сумарно на глядачів очікують понад 125 годин прямих ефірів. Крім того плануються щоденні дайджести у форматі Олімпіада за 500 секунд.

Зимові Олімпійські ігри-2026 приймуть два італійські міста Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Змагання триватимуть з 6 до 22 лютого 2026 року. Олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня, коли й визначаться остаточні списки учасників.

В Олімпіаді-2026 участь візьмуть близько 3 тис. спортсменів з 85 країн, які розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

Нещодавно стало відомо, що український прапор на церемонії відкриття Олімпіади-2026 нестиме скелетоніст Владислав Гераскевич.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.