Під час перших змагань на Олімпійських іграх-2026 в Італії сталося вимкнення світла. Інцидент трапився ввечері в середу, 4 лютого, під час матчів з керлінгу.

На Олімпіаді-2026 стався блекаут

Першими змаганнями Олімпійських ігор-2026 стали матчі у міксті з керлінгу, де одночасно тривали чотири поєдинки. Через п’ять хвилин після початку на арені Олімпіко дель Гіаччо раптово зникло світло, тож ігри зупинили.

На момент інциденту матчі перебували між кидками. Зокрема, швед Расмус Врано готувався виконати кидок, але був змушений зупинитися. Табло згасло, таймери зупинилися, після чого судді призупинили поєдинки.

Гравці чекали на відновлення матчів. Приблизно за три хвилини освітлення увімкнули, що глядачі зустріли це оплесками.

Організатори повідомили, що причиною вимкнення стали проблеми з електропостачанням, не уточнивши деталей.

– Змагання на Олімпійському стадіоні для керлінгу в Кортіні перевали на короткий час через проблеми з енергопостачанням. Перерва тривала приблизно три хвилини. Електропостачання відновили та змагання продовжилися, – йдеться в заяві оргкомітету, наданій The Athletic.

За даними Associated Press, у Кортіні протягом дня йшов сильний сніг – місцями випало понад 20 см опадів, що могло спричинити перебої.

Через погодні умови також на півтори години відклали перше тренування з санного спорту в чоловічих одиночних змаганнях.

