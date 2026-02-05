Голлівудський актор Ґас Кенворді відновив свою спортивну кар’єру та візьме участь у зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії у складі збірної Великої Британії.

Про це повідомляє британська газета Mirror.

Ґас Кенворді виступить на Олімпіаді-2026

Британський лижник Кенворді завершив кар’єру після Ігор 2022 року, але наприкінці минулого року вирішив повернутися. Олімпіада в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стане для нього четвертою у кар’єрі.

На етапах Кубка світу в Китаї, США та Канаді він посів 34-те, четверте, 12-те та восьме місця.

Газета зазначає, що цього було достатньо, щоб переконати головного тренера зимових видів спорту Пата Шарплза, що Кенворті заслуговує на місце в олімпійській збірній.

Кенворті поділився в соціальних мережах телефонним дзвінком, в якому йому підтвердили, що він вирушає на свою четверту зимову Олімпіаду і другу в складі Великої Британії.

Кенворді є уродженцем британського Челмсфорда, але у дворічному віці переїхав з родиною до Сполучених Штатів. На Іграх-2014 він здобув срібло в дисципліні слоупстайл, виступаючи за США.

Однак у 2019 році Кенворді змінив спортивне громадянство, перейшовши до команди Великої Британії. Під британським прапором він виграв змагання з фрістайлу в хафпайпі на Кубку світу в Калгарі.

Кенворді зумів поєднувати спорт та акторську кар’єру. Найбільш помітною його роботою стала роль Чета Кленсі в дев’яти епізодах серіалу Американська історія жахів у 2019 році.

У 2024 році на екрани вийшов рімейк чорної комедії Ні слова мамі про смерть няні, в якій він також був задіяний як актор.

Лижник здобув популярність під час Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані, коли перед кваліфікаційним заїздом в прямому ефірі поцілував свого тодішнього хлопця Метью Вілкаса. Олімпієць зізнався у своїй гомосексуальності під час інтерв’ю ESPN у 2015 році.

