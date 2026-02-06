Близько 2 900 найкращих спортсменів світу з зимових видів спорту зберуться в Італії для боротьби за медалі зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Ці Ігри стануть першими, які прийматимуть два міста – італійські Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор, яка включає парад націй і запалення олімпійського вогню, ознаменує офіційний початок змагань.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про церемонію відкриття Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

Коли відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026

Церемонія відкриття Олімпійських ігор запланована на п’ятницю 6 лютого.

Грандіозне шоу прийматиме знаменитий легендарний стадіон Сан-Сіро у Мілані. Початок о 21:00 за київським часом.

Водночас, різноманітні заходи відбуватимуться в різних місцях, включно з Кортіна-д’Ампеццо.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2026

Церемонію відкриття Олімпійських ігор-2026 покаже телерадіокомпанія Суспільне.

Українські шанувальники спорту зможуть подивитися шоу на регіональних каналах Суспільного (наприклад Суспільне Одеса, Суспільне Львів тощо), на телеканалі Суспільне Спорт, а також на сайті.

Хто буде нести прапор України

Український прапор на церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор нестимуть 21-річна шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко та 27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич.

На попередній зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні України мала також двох прапороносців на церемонії відкриття – фристайліста Олександра Абраменка та фігуристку Олександру Назарову.

Хто виступатиме під час церемонії відкриття

Головною зіркою церемонії відкриття стане співачка Мерая Кері.

Також участь у шоу візьмуть піаніст Ланг Ланг, оперна співачка Сесілія Бартолі, тенор Андреа Бочеллі, співачка Лаура Паузіні, актор П’єрфранческо Фавіно, акторки Сабріна Імпаччіаторе та Матильда Де Анджеліс.

Яка тема церемонії відкриття ОІ-2026

Темою церемонії відкриття Олімпіади в Італії стане – Armonia (гармонія італійською мовою). Це данина італійським цінностям, історії та культурі, а також зв’язку країни з олімпійським духом.

