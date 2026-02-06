Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях візьмуть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розіграють 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами, які боротимуться в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Факти ICTV вестимуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Перші нагороди зимових Олімпійських ігор 2026 року розіграють 7 лютого.

Розіграш медалей відбудеться у таких дисциплінах: гірськолижний спорт (швидкісний спуск, чоловіки), лижні перегони (скіатлон 10 км+10 км, жінки), ковзанярський спорт (3 000 м, жінки), стрибки з трампліна (нормальний трамплін, жінки) та сноуборд (біг-ейр, чоловіки).

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

