Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У змаганнях візьмуть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розіграють 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.
Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами, які боротимуться в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.
Факти ICTV вестимуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.
Медальний залік Олімпіади-2026
Після другого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією, яка здобула вже три золоті нагороди. Загалом вже представники 15 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.
- 1. Норвегія – 3+1+2 = 6 медалей;
- 2. США – 2+0+0 = 2;
- 3. Італія – 1+2+6 = 9;
- 4. Японія – 1+2+1 = 4;
- 5. Австрія – 1+2+0 = 3;
- 6. Німеччина – 1+1+1 = 3;
- 7. Чехія – 1+1+0 = 2;
- 7. Франція – 1+1+0 = 2;
- 7. Швеція – 1+1+0 = 2;
- 10. Швейцарія – 1+0+0 = 1;
- 11. Корея – 0+1+0 = 1;
- 11. Словенія – 0+1+0 = 1;
- 13. Болгарія – 0+0+1 = 1;
- 13. Канада – 0+0+1 = 1;
- 13. Китай – 0+0+1 = 1.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.
У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.
На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.
Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.