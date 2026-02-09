Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях візьмуть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розіграють 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами, які боротимуться в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Факти ICTV вестимуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Після другого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією, яка здобула вже три золоті нагороди. Загалом вже представники 15 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.

1. Норвегія – 3+1+2 = 6 медалей;

2. США – 2+0+0 = 2;

3. Італія – 1+2+6 = 9;

4. Японія – 1+2+1 = 4;

5. Австрія – 1+2+0 = 3;

6. Німеччина – 1+1+1 = 3;

7. Чехія – 1+1+0 = 2;

7. Франція – 1+1+0 = 2;

7. Швеція – 1+1+0 = 2;

10. Швейцарія – 1+0+0 = 1;

11. Корея – 0+1+0 = 1;

11. Словенія – 0+1+0 = 1;

13. Болгарія – 0+0+1 = 1;

13. Канада – 0+0+1 = 1;

13. Китай – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

