Канадська шорт-трекістка Флоренс Брюнель стала срібною призеркою зимових Олімпійських ігор-2026 у змішаній командній естафеті.

Її успіх називають одним із найбільш натхненних моментів Олімпіади.

Флоренс Брюнель – срібна призерка Олімпіади-2026

22-річна канадка своєю наполегливою працею стала руйнівницею стереотипів. Річ у тім, що Брюнель має інвалідність, адже народилася без пальців на лівій руці.

Тим не менш, уродженка Квебека допомогла збірній Канади завоювати срібло у складі змішаної естафетної команди Канади на зимовій Олімпіаді.

– Її досягнення привертає увагу по всій країні, зокрема в Торонто, де шорт-трек є одним з найпопулярніших зимових видів спорту на аматорському та елітному рівнях, – пише Toronto Culture.

Для Брюнель це срібло є особливим, адже на Іграх-2022 у Пекіні через її контакт із угоркою Жофією Конья, внаслідок якого суперниця впала, Канаду покарали, внаслідок чого команда опинилася поза подіумом.

За нагороди у змішаній командній естафеті з шорт-треку боролися Італія, Канада, Китай та Бельгія. У підсумку, господарі змагань вибороли золото, канадці срібло, а бронзові нагороди дісталися бельгійцям.

