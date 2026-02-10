Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розіграють 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Після четвертого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 20 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.

1. Норвегія – 6+2+4 = 12 медалей;

2. Німеччина – 3+2+1 = 6;

2. Швеція – 3+2+1 = 6;

4. Швейцарія – 3+1+1 = 5;

5. США – 2+3+2 = 7;

6. Австрія – 2+3+0 = 5;

7. Італія – 2+2+7 = 11;

8. Японія – 2+2+4 = 8;

9. Франція – 1+2+0 = 3;

10. Чехія – 1+1+0 = 2;

10. Нідерланди – 1+1+0 = 2;

10. Словенія – 1+1+0 = 2;

13. Канада – 0+1+2 = 3;

14. Китай – 0+1+1 = 2.

14. Корея – 0+1+1 = 2;

14. Нова Зеландія – 0+1+1 = 2;

17. Латвія – 0+1+0 = 1;

17. Польща – 0+1+0 = 1;

19. Бельгія – 0+0+1 = 1;

19. Болгарія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

