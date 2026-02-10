Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розіграють 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.
Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.
Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.
Медальний залік Олімпіади-2026
Після четвертого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 20 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.
- 1. Норвегія – 6+2+4 = 12 медалей;
- 2. Німеччина – 3+2+1 = 6;
- 2. Швеція – 3+2+1 = 6;
- 4. Швейцарія – 3+1+1 = 5;
- 5. США – 2+3+2 = 7;
- 6. Австрія – 2+3+0 = 5;
- 7. Італія – 2+2+7 = 11;
- 8. Японія – 2+2+4 = 8;
- 9. Франція – 1+2+0 = 3;
- 10. Чехія – 1+1+0 = 2;
- 10. Нідерланди – 1+1+0 = 2;
- 10. Словенія – 1+1+0 = 2;
- 13. Канада – 0+1+2 = 3;
- 14. Китай – 0+1+1 = 2.
- 14. Корея – 0+1+1 = 2;
- 14. Нова Зеландія – 0+1+1 = 2;
- 17. Латвія – 0+1+0 = 1;
- 17. Польща – 0+1+0 = 1;
- 19. Бельгія – 0+0+1 = 1;
- 19. Болгарія – 0+0+1 = 1.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.
У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.
На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.
