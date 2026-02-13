Головного тренера збірної Фінляндії зі стрибків із трампліна Ігора Медведа відправили додому з Олімпіади через вживання алкоголю.

Про це пише британська газета The Guardian.

Тренера фінської команди позбавили акредитації на ОІ-2026

Цю інформацію підтвердив Олімпійський комітет Фінляндії, який заявив, що Медвед покинув Італію через “проблеми, пов’язані з алкоголем”.

– Медвед сьогодні повернувся додому. Йдеться про проблеми, пов’язані з алкоголем. Ми дуже серйозно ставимося до порушень правил і швидко вживемо заходів у цій справі, – повідомив голова Олімпійської команди Фінляндії Янне Ханнінен.

Ханнінен відмовився надати додаткові подробиці щодо ситуації з поведінкою Медведа, яку шведська газета Aftonbladet назвала алкогольним скандалом.

Виконавчий директор Фінської федерації лижного спорту Марліна Валтасола сказала, що рішення про майбутнє Медведа ухвалять після Олімпійських ігор.

В коментарі фінському виданню Yle Медвед підтвердив, що покинув олімпійське селище в Предаццо. Він сказав, що не пишається собою, та попросив вибачення у спортсменів та вболівальників.

Медвед пояснив, що в середу відвідав захід, присвячений святкуванню золотої медалі, яку виграла словенська змішана команда зі стрибків з трампліну, до складу якої входять кілька його друзів.

– Після змагань мене запросили на святкування золотої медалі Словенії. Я нічого не їв, і після цього алкоголь зіграв зі мною злий жарт, – сказав він, додавши, що більше не буде коментувати цю справу публічно.

