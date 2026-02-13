Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розіграють 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.
Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.
Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.
Медальний залік Олімпіади-2026
Після сьомого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 24 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.
- 1. Норвегія – 8+3+7 = 18 медалей;
- 2. Італія – 6+3+9 = 18;
- 3. США – 4+7+3 = 14;
- 4. Франція – 4+5+1 = 10;
- 5. Німеччина – 4+4+3 = 11;
- 6. Швеція – 4+3+1 = 8;
- 7. Швейцарія – 4+1+2 = 7;
- 8. Австрія – 3+6+3 = 12;
- 9. Японія – 3+3+8 = 14;
- 10. Нідерланди – 3+3+1 = 7;
- 11. Чехія – 2+2+0 = 4;
- 12. Австралія – 2+1+0 = 3;
- 13. Корея – 1+1+2 = 4;
- 14. Словенія – 1+1+0 = 2;
- 15. Велика Британія – 1+0+0 = 1;
- 15. Казахстан – 1+0+0 = 1;
- 17. Канада – 0+3+4 = 7;
- 18. Китай – 0+2+2 = 4;
- 19. Польща – 0+2+0 = 2;
- 20. Нова Зеландія – 0+1+1 = 2;
- 21. Латвія – 0+1+0 = 1;
- 22. Болгарія – 0+0+2 = 2;
- 23. Бельгія – 0+0+1 = 1;
- 24. Фінляндія – 0+0+1 = 1.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.
У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.
На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.
