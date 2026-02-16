Австрійського стрибуна з трампліна Даніеля Чофеніга дискваліфікували після першого стрибка через його взуття. Внаслідок цього один із фаворитів на медаль Олімпійських ігор не зміг вийти до фіналу.

Про це пише TNT Sports.

Лижника дискваліфікували через взуття

Переможця Кубка світу сезону-2024/25 дискваліфікували після першого стрибка через розмір черевиків. За результатомпершого стрибка Чофеніг потрапляв до вісімки найкращих, показавши 137,7 балів.

Але після Однак уже після завершення раунду судді ухвалили рішення про його дискваліфікацію через взуття Чофеніга, яке перевищувало дозволені параметри на чотири міліметри.

Словенський стрибун Домен Превц виграв золоту медаль в індивідуальних змаганнях на великому трампліні серед чоловіків.

Колишній словенський стрибун з трампліна і чотириразовий учасник Олімпійських ігор Єрней Дам’ян назвав ситуацію абсурдною.

– Він вибув із змагань, це перша дискваліфікація на цих Олімпійських іграх у стрибках з трампліну. У порівнянні з тренуваннями він значно покращив свої результати і в першому раунді знайшов щось ще більше. До дискваліфікації він займав восьме місце, що було непоганим результатом. І саме в цей момент його просто викидають із турніру, – заявив Дам’ян.

Золото у змаганнях на великому трампліні у підсумку здобув словенець Домен Превц, японець Рен Нікайдо і поляк Кацпер Томасіак посіли друге і третє місця.

Українські спортсмени Євген Марусяк і Віталій Калініченко, які виступали у стрибках з трампліна, не змогли вийти до фіналу.

