Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розігрують 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Зараз дивляться

Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Після дев’ятого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 25 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.

1. Норвегія – 12+7+7 = 26 медалей;

2. Італія – 8+4+10 = 22;

3. США – 5+8+4 = 17;

4. Нідерланди – 5+5+1 = 11;

4. Швеція – 5+5+1 = 11;

6. Франція – 4+7+4 = 15;

7. Німеччина – 4+6+5 = 15;

8. Австрія – 4+6+3 = 13;

9. Швейцарія – 4+2+3 = 9;

10. Японія – 3+5+9 = 17;

11. Австралія – 3+1+1 = 5;

12. Велика Британія – 3+0+0 = 3;

13. Чехія – 2+2+0 = 4;

14. Словенія – 2+1+1 = 4;

15. Канада – 1+3+5 = 9;

16. Корея – 1+2+2 = 5;

17. Бразилія – 1+0+0 = 1;

17. Казахстан – 1+0+0 = 1;

19. Китай – 0+2+2 = 4;

20. Польща – 0+2+1 = 3;

21. Латвія – 0+1+1 = 2;

21. Нова Зеландія – 0+1+1 = 2;

22. Фінляндія – 0+0+3 = 3;

24. Болгарія – 0+0+2 = 2;

25. Бельгія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.