Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розігрують 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.
Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.
Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.
Медальний залік Олімпіади-2026
Після дев’ятого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 25 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.
- 1. Норвегія – 12+7+7 = 26 медалей;
- 2. Італія – 8+4+10 = 22;
- 3. США – 5+8+4 = 17;
- 4. Нідерланди – 5+5+1 = 11;
- 4. Швеція – 5+5+1 = 11;
- 6. Франція – 4+7+4 = 15;
- 7. Німеччина – 4+6+5 = 15;
- 8. Австрія – 4+6+3 = 13;
- 9. Швейцарія – 4+2+3 = 9;
- 10. Японія – 3+5+9 = 17;
- 11. Австралія – 3+1+1 = 5;
- 12. Велика Британія – 3+0+0 = 3;
- 13. Чехія – 2+2+0 = 4;
- 14. Словенія – 2+1+1 = 4;
- 15. Канада – 1+3+5 = 9;
- 16. Корея – 1+2+2 = 5;
- 17. Бразилія – 1+0+0 = 1;
- 17. Казахстан – 1+0+0 = 1;
- 19. Китай – 0+2+2 = 4;
- 20. Польща – 0+2+1 = 3;
- 21. Латвія – 0+1+1 = 2;
- 21. Нова Зеландія – 0+1+1 = 2;
- 22. Фінляндія – 0+0+3 = 3;
- 24. Болгарія – 0+0+2 = 2;
- 25. Бельгія – 0+0+1 = 1.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.
У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.
На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.
Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.