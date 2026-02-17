Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розігрують 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Після десятого змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 26 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.

1. Норвегія – 12+7+9 = 28 медалей;

2. Італія – 8+4+11 = 23;

3. США – 6+8+5 = 19;

4. Нідерланди – 5+5+1 = 12;

5. Австрія – 5+7+3 = 15;

6. Швеція – 5+5+1 = 11;

7. Швейцарія – 5+2+3 = 10;

8. Німеччина – 4+7+6 = 17;

9. Франція – 4+7+4 = 15;

10. Японія – 4+5+9 = 18;

11. Австралія – 3+1+1 = 5;

12. Велика Британія – 3+0+0 = 3;

13. Канада – 2+4+5 = 11;

14. Чехія – 2+2+0 = 4;

15. Словенія – 2+1+1 = 4;

16. Корея – 1+2+3 = 6;

17. Бразилія – 1+0+0 = 1;

17. Казахстан – 1+0+0 = 1;

19. Китай – 0+3+2 = 5;

20. Польща – 0+3+1 = 4;

21. Латвія – 0+1+1 = 2;

21. Нова Зеландія – 0+1+1 = 2;

23. Грузія – 0+1+0 = 1;

24. Фінляндія – 0+0+3 = 3;

25. Болгарія – 0+0+2 = 2;

26. Бельгія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

