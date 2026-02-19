МЗС України вимагає розслідування та вибачень від Міжнародного олімпійського комітету за ситуацію, що склалася на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026. А саме за те, що табличку української команди несла росіянка.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

МЗС України хоче вибачень від МОК

– Те, що Міжнародний олімпійський комітет вибрав росіянина для носіння таблички з назвою (України, – Ред.), є ганебним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів… Чесно кажучи, це важко описати. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що цей росіянин подав заявку, і схвалила її. І ми насправді наполягаємо на проведенні внутрішнього розслідування та перевірки всередині МОК, хто дозволив це, – сказав речник.

Тихий зауважив, що на великих міжнародних змаганнях зазвичай розділяють держави, які перебувають у стані війни. Цей принцип діє, наприклад, у футболі.

Тому організатори часто докладають зусиль, щоб країни, які перебувають у стані збройного конфлікту, не перетиналися одна з одною.

Речник додав, що Україна вимагає вибачень від МОК та розслідування щодо осіб, які дозволили цьому статися.

– На жаль, це не єдиний ганебний випадок, пов’язаний з діяльністю національних спортивних чиновників останніми днями. Ми спостерігаємо за цим з великим занепокоєнням і дуже активно протидіємо спробам відмити російські воєнні злочини за допомогою спорту, – зауважив Тихий.

Він згадав рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити низці російських атлетів виступати під своїм прапором на Паралімпіаді.

Тихий вказав, що під цим прапором скоєно 185 тис. воєнних злочинів впродовж останніх чотирьох років повномасштабного вторгнення. Також він зауважив, що деякі з українських параолімпійців є ветеранами цієї війни.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття Олімпіади табличку української команди несла уродженка Росії, яка проживає в Італії й заявляє, що проти війни.

