Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розігрують 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Після 12-го змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 26 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.

1. Норвегія – 15+8+10 = 33 медалі;

2. Італія – 9+5+12 = 26;

3. США – 7+11+6 = 24;

4. Франція – 6+7+4 = 17;

5. Нідерланди – 6+7+2 = 15;

6. Швеція – 6+6+3 = 15;

7. Німеччина – 5+8+8 = 21;

8. Австрія – 5+8+4 = 17;

9. Японія – 5+6+11 = 22;

10. Швейцарія – 5+4+3 = 12;

11. Канада – 4+4+6 = 14;

12. Австралія – 3+2+1 = 6;

13. Велика Британія – 3+0+0 = 3;

14. Китай – 2+3+4 = 9;

15. Корея – 2+2+3 = 7;

16. Чехія – 2+2+0 = 4;

17. Словенія – 2+1+1 = 4;

18. Бразилія – 1+0+0 = 1;

18. Казахстан – 1+0+0 = 1;

20. Польща – 0+3+1 = 4;

21. Нова Зеландія – 0+2+1 = 3;

22. Латвія – 0+1+1 = 2;

23. Грузія – 0+1+0 = 1;

24. Фінляндія – 0+0+4 = 4;

25. Болгарія – 0+0+2 = 2;

26. Бельгія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

