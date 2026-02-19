Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розігрують 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.
Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.
Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.
Медальний залік Олімпіади-2026
Після 12-го змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 26 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.
- 1. Норвегія – 15+8+10 = 33 медалі;
- 2. Італія – 9+5+12 = 26;
- 3. США – 7+11+6 = 24;
- 4. Франція – 6+7+4 = 17;
- 5. Нідерланди – 6+7+2 = 15;
- 6. Швеція – 6+6+3 = 15;
- 7. Німеччина – 5+8+8 = 21;
- 8. Австрія – 5+8+4 = 17;
- 9. Японія – 5+6+11 = 22;
- 10. Швейцарія – 5+4+3 = 12;
- 11. Канада – 4+4+6 = 14;
- 12. Австралія – 3+2+1 = 6;
- 13. Велика Британія – 3+0+0 = 3;
- 14. Китай – 2+3+4 = 9;
- 15. Корея – 2+2+3 = 7;
- 16. Чехія – 2+2+0 = 4;
- 17. Словенія – 2+1+1 = 4;
- 18. Бразилія – 1+0+0 = 1;
- 18. Казахстан – 1+0+0 = 1;
- 20. Польща – 0+3+1 = 4;
- 21. Нова Зеландія – 0+2+1 = 3;
- 22. Латвія – 0+1+1 = 2;
- 23. Грузія – 0+1+0 = 1;
- 24. Фінляндія – 0+0+4 = 4;
- 25. Болгарія – 0+0+2 = 2;
- 26. Бельгія – 0+0+1 = 1.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.
У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.
На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.
